Aprehenden al hombre que dejó un bebé muerto en un basurero de Santa Cruz

La Policía aprehendió este jueves, por la zona de Los Pozos, al hombre que abandonó a un bebé sin vida en una acera del primer anillo, entre las calles Ñuflo de Chávez y Nicanor Salvatierra de Santa Cruz de la Sierra.

El sujeto fue captado por cámaras de seguridad mientras caminaba con una caja de cartón hacia el lugar donde fue hallado el recién nacido. Vecinos compartieron las imágenes con la Red Uno y señalaron que se trata de una persona en situación de calle, aunque no descartan la posibilidad de que haya sido contratado por terceros.

“El hallazgo es muy doloroso y como vecinos queremos que se haga justicia. El niño tenía la manilla de un centro médico, lo que significa que había sido atendido”, declaró uno de los residentes de la zona. Otro vecino agregó que junto al cuerpo del bebé también se encontraron compresas propias de maternidades y centros médicos.

El hallazgo ocurrió cuando un hombre que se encontraba reciclando basura en la zona levantó unos cajones de cartón y encontró el cuerpo del recién nacido. Inmediatamente avisó a los vecinos, quienes dieron parte a la Policía.

