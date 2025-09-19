TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan a un abusador serial: “Lo que hizo con sus hijastras, lo estaba haciendo con sus nietas”

El sujeto abusó sexualmente desde el año 2011 a sus hijastras, posteriormente a sus nietas, una de ellas logró escapar y denunció el hecho. Son al menos cuatro víctimas, pero se presume que serían más afectadas.

Red Uno de Bolivia

19/09/2025 7:31

Foto: Red Uno
Oruro

El sujeto de profesión chofer fue capturado cuando se encontraba trabajando trasladando a pasajeros, en un 'surubí', desde Oruro al departamento de Potosí.

Según la denuncia son al menos cuatro víctimas que fueron identificadas, se trataría de dos hijastras y dos nietas hijas de las víctimas, las vejaciones se suscitaron en Oruro.

“Es un hecho muy lamentable que llama la atención en el sentido de que este sujeto es un verdadero depredador sexual, él habría abusado a sus hijastras de 11 y 12 años desde el año 2011, posteriormente las mismas llegaron a formar un hogar, teniendo hijas, lo que más les dolió a las mismas es que la historia se estaba repitiendo. Lo que había hecho con sus madres en este caso con las hijastras, lo estaba haciendo con sus nietas”, manifestó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

El fiscal dijo, que se está brindando tratamiento a las víctimas, y lo que se está priorizando es el restablecimiento de las víctimas, para que, tras la aprehensión del agresor, puedan llevar una vida normal.

“Se está investigando a efecto de que existiría otras víctimas, toda vez que es un domicilio donde viven varios familiares, el mismo estaba con preparativos de irse al exterior y burlar a la justicia toda vez de que ya sabía de qué las hijas habían presentado una denuncia”, detalló Morales.

El fiscal, no descartó que exista otras personas aprehendidas involucradas en el hecho, debido a que existía familiares que conocían que estas víctimas eran abusadas por el sujeto y no dijeron nada, ni hicieron la denuncia.

 

