Más de mil hectáreas afectadas por incendio en el área protegida Ñembi Guasu

Un devastador incendio forestal continúa activo en el área protegida Ñembi Guasu, que abarca los municipios de Charagua y Roboré. El fuego, que se inició en territorio de Roboré y se extendió rápidamente, ha consumido más de mil hectáreas de esta reserva forestal, poniendo en riesgo su valiosa biodiversidad.

Alejandro Arambiza, responsable del área protegida, informó que el fuego comenzó debido a la "irresponsabilidad de gente que quema su basura". Lamentablemente, la situación se agrava debido a la falta de recursos esenciales. "Tenemos un tractor para hacer línea de defensa, pero no abastece. Había una máquina, pero no hay combustible ni en los surtidores, eso es lo que está afectando muy grave", declaró Arambiza desde el centro de operaciones Ñemby Misi.

Peligro para la fauna y un llamado de ayuda

El incendio no solo amenaza la flora del parque, sino también a especies vitales como los jaguares y tigres que habitan en la zona. "Hay biodiversidad que es muy importante, están los tigres y jaguares ahí y su hábitat se está quemando", lamentó Arambiza.

En la lucha contra las llamas, 85 personas, incluyendo guardaparques, bomberos voluntarios de comunidades vecinas y soldados, se han sumado a las labores de combate. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica y se necesita más ayuda para contener el avance del fuego.

