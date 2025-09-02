Gobierno: "Reserva Ñembi Guasu en Santa Cruz, es el único incendio activo en el país"

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este martes que Bolivia mantiene activo un solo incendio forestal en todo el país, localizado en la reserva Ñembi Guasu, un área de conservación bajo la jurisdicción de la Autonomía Indígena de Charagua Iyambae, en el departamento de Santa Cruz.

“El único incendio que tenemos en este momento, como incendio forestal, es en Ñembi Guasu, en Santa Cruz”, confirmó la autoridad, al señalar que los bomberos continúan desplegados en la zona para sofocar el fuego.

Calvimontes explicó que el lunes se registraron 1.462 focos de calor en el territorio nacional, concentrados principalmente en Santa Cruz (684), Beni (584), Pando (93), Chuquisaca (12), Potosí (15), Cochabamba (19) y Oruro (7).

La autoridad aclaró que no todos los focos de calor corresponden a incendios forestales. “Se tiene presencia de fuego activo, no necesariamente incendio. Por ejemplo, en Beni, en San Ramón, se ha verificado que es la quema de pastizales”, indicó.

En el caso de Pando, en la localidad de Bolpebra, se identificó actividad de chaqueo, una práctica que persiste pese a las restricciones vigentes.

El viceministro remarcó que los incendios reportados en días pasados en Toro Toro (Potosí), Carmen Rivero Torres y San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) ya fueron controlados y actualmente se encuentran en etapa de enfriamiento.

