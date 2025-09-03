TEMAS DE HOY:
Agresión a menores Violencia de género Acribillados Santa Cruz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Área protegida Ñembi Guasu arde: las llamas superan los tres metros y avanzan sin control

El fuego, que ya generó una densa humareda en la zona, afecta al área protegida ubicada en el municipio de Charagua, Santa Cruz. 

Naira Menacho

03/09/2025 19:22

Santa Cruz

Escuchar esta nota

Continúa el incendio forestal en el área protegida Ñembi Guasu, ubicado en el municipio de Charagua, Santa Cruz. Las llamas alcanzaron hasta tres metros de altura, generando una densa columna de humo negro en la zona.

Unidades de bomberos y equipos de emergencia trabajan en el lugar para intentar controlar el fuego.

“El fuego se reactivó debido a las fuertes ráfagas de viento, lo que dificultó el trabajo que se venía realizando estos días”, sostuvo Diego Quinteros, encargado de Gestión de Riesgo.

El incendio afectó a algunas propiedades que se encuentra en la zona, además la densa humareda cubrió toda el área protegida.

Hasta el momento son más de 1.500 hectáreas afectadas y se estima que pueda afectar una mayor extensión del territorio.

El incendio comenzó en la comunidad campesina ‘Motacusito’ y se extendió a la comunidad de Urkupiña en Charagua.

Quinteros indicó que se necesita maquinarias y un helicóptero para identificar las áreas afectadas, puesto que el esfuerzo humano no alcanza para controlar la situación.  

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD