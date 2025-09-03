Área protegida Ñembi Guasu arde: las llamas superan los tres metros y avanzan sin control

Continúa el incendio forestal en el área protegida Ñembi Guasu, ubicado en el municipio de Charagua, Santa Cruz. Las llamas alcanzaron hasta tres metros de altura, generando una densa columna de humo negro en la zona.

Unidades de bomberos y equipos de emergencia trabajan en el lugar para intentar controlar el fuego.

“El fuego se reactivó debido a las fuertes ráfagas de viento, lo que dificultó el trabajo que se venía realizando estos días”, sostuvo Diego Quinteros, encargado de Gestión de Riesgo.

El incendio afectó a algunas propiedades que se encuentra en la zona, además la densa humareda cubrió toda el área protegida.

Hasta el momento son más de 1.500 hectáreas afectadas y se estima que pueda afectar una mayor extensión del territorio.

El incendio comenzó en la comunidad campesina ‘Motacusito’ y se extendió a la comunidad de Urkupiña en Charagua.

Quinteros indicó que se necesita maquinarias y un helicóptero para identificar las áreas afectadas, puesto que el esfuerzo humano no alcanza para controlar la situación.

