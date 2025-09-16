TEMAS DE HOY:
Incendio en comunidad 'El Paraíso' de Warnes preocupa a comunarios

Los pobladores intentaron sofocar las llamas con baldes de agua y palas, pero el fuego avanza sobre cultivos de caña y trigo.

Naira Menacho

15/09/2025 22:10

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Un incendio forestal en la comunidad El Paraíso, en el municipio de Warnes, mantiene en alerta a los comunarios, quienes piden la atención urgente de un equipo de bomberos para controlar la emergencia.

El presidente de la OTB El Paraíso, Dain Álvarez, relató que el fuego comenzó el domingo con una gran humareda y que este lunes se reactivó con más fuerza.

“Desde ayer sufrimos con el humo y el incendio en la parte de atrás del monte. No sabemos qué lo provocó. Hoy se reactivó nuevamente y ahora se está quemando la caña y el trigo”, lamentó.

Con baldes llenos de agua y algunas palas, los vecinos intentaron contener las llamas, pero sin éxito. Por ello, demandaron ayuda inmediata a las autoridades y a los bomberos para evitar que el fuego se expanda a más cultivos y viviendas cercanas.

 

