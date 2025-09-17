El departamento de Santa Cruz continúa bajo emergencia ambiental debido a la proliferación de incendios forestales. De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernación, se registran 13 incendios activos y 176 focos de calor, según datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif).

Los incendios se concentran en ocho municipios cruceños: San Ignacio de Velasco (2), Carmen Rivero Torrez (3), San José (1), Concepción (1), Ascensión de Guarayos (2), El Puente (1), Roboré (1) y Warnes (1). De todos ellos, los más afectados son San Ignacio de Velasco y Carmen Rivero Torrez, donde las brigadas realizan intensos operativos de control.

FOTO: Gobernación de Santa Cruz.

“Estamos realizando labores de combate principalmente en Carmen Rivero Torrez, en la comunidad Palmito; en San Ignacio de Velasco, en la meseta de Caparuch; y en Ascensión de Guarayos”, informó Dionisio Castro, coordinador del COED, quien además señaló que la superficie afectada acumulada en el departamento asciende ya a 103.944 hectáreas.

En el marco de la Declaratoria de Emergencia Departamental, el COED ha distribuido tres toneladas de alimentos y equipamiento de protección personal a brigadas comunales y voluntarias en San Rafael, San Ignacio, Puerto Suárez y Roboré, con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta.

FOTO: Gobernación de Santa Cruz.

Asimismo, a través de la comisión de ayuda humanitaria se recepcionaron hasta la fecha 9,3 toneladas de alimentos, que serán destinados a las brigadas forestales desplegadas en distintos puntos del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play