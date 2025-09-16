10 incendios activos arrasan más de 193.000 hectáreas en Santa Cruz, según la Gobernación

La Gobernación de Santa Cruz informó este martes que actualmente se registran 10 incendios activos en seis municipios del departamento, de los cuales tres se encuentran en pleno combate. El municipio de San Ignacio de Velasco concentra los focos más críticos, especialmente en la zona de Caparuch, donde la complejidad de la vegetación y la topografía impide el combate directo y obliga a recurrir a descargas aéreas.

“El sistema de alerta temprana de la Gobernación y la Dirección de Recursos Naturales ha registrado estos 10 incendios activos. En Caparuch se continúan realizando descargas vía aérea debido a la dificultad del terreno”, explicó Dionisio Castro, coordinador del COED de la Gobernación. En esta zona opera un helicóptero chileno que abastece desde la comunidad Florida, según indicó Castro.

El incendio en Caparuch lleva aproximadamente un mes y medio de trabajo conjunto entre la Gobernación, bomberos comunales, voluntarios y el gobierno nacional. Otros focos críticos se encuentran en Carmen Rivero Torrez y Ascensión de Guarayos, donde ya se desplegó personal especializado para contener el avance del fuego.

En Portachuelo, otro municipio afectado, brigadas de rescate continúan labores de mitigación. La Gobernación, en coordinación con la Embajada Americana, entregó recientemente tres toneladas de alimentos y equipos de protección personal a los voluntarios que participan en las labores de combate.

Hasta el momento, los incendios han afectado 193.997 hectáreas, una cifra significativamente menor comparada con el año pasado, cuando para esta fecha se reportaban aproximadamente 7 millones de hectáreas afectadas.

Mira la programación en Red Uno Play