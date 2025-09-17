Un intento de asalto armado terminó con un insólito giro en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz. Un delincuente ingresó a una vivienda en la calle Tamarindo Seco y fue enfrentado por el perro de la familia, que logró evitar una tragedia.

El hecho ocurrió cuando el sujeto violentó una ventana con una barreta para ingresar a la casa, donde se encontraba una mujer junto a sus dos nietos. Una vez adentro, tomó por el cuello a la propietaria mientras exigía dinero.

Fue entonces cuando uno de los niños, de apenas 9 años, abrió la reja para que el perro pudiera intervenir.

El can atacó al delincuente con fuerza, le arrancó parte de la oreja y lo persiguió fuera de la vivienda, obligándolo a huir. A pesar del ataque, el ladrón logró llevarse 5.000 bolivianos, pero en su huida dejó atrás un arma de fuego.

“Encontramos un arma, mi hija la entregó a la Policía. Era una pistola chica, estaba cargadita. Si no era por mi perro, me mataba”, relató la propietaria.

La familia ahora ha reforzado la seguridad de su vivienda con cámaras, cercas eléctricas y alarmas. Sin embargo, manifestaron preocupación por una advertencia recibida de la Policía.

“Nos dijeron que podían ponernos una contrademanda, porque el perro lo atacó al maleante. Encima, lo lastimó a nuestro perro, que tiene un golpe en la cabeza”, señaló una de las familiares.

El delincuente continúa prófugo, y las autoridades mantienen la investigación abierta.

Mira la programación en Red Uno Play