Aprehenden a padre de escolar que llevó un arma a su colegio en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió al padre de un estudiante que ingresó con un arma de fuego a su unidad educativa en la zona de Los Lotes y amenazó a un compañero de curso. El progenitor será sometido a una audiencia cautelar por el delito de porte y portación ilegal de armas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el director de la Felcc, el progenitor no contaba con autorización para portar el arma de fuego. La investigación se activó luego de que el adolescente declarara que el arma fue encontrada en el ropero de su padre, dentro de un bolso, lo que derivó en la denuncia penal contra los progenitores.

El caso también llegó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Su director, Raúl Yabeta, explicó que el menor es inimputable por su edad, pero enfrenta un proceso de medidas socioeducativas que serán definidas por un juez. “Estamos solicitando la declaratoria de riesgo social para que el adolescente reciba la corrección necesaria”, señaló.

Mientras tanto, el colegio determinó la suspensión inmediata del estudiante, en tanto se definen las sanciones administrativas correspondientes. Además, la investigación busca establecer si otro alumno habría tenido acceso a armas, tras conocerse que ambos intercambiaban fotografías de pistolas a través de sus teléfonos celulares.

Mira la programación en Red Uno Play