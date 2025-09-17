Denuncian penalmente a padres de menor que llevó un arma de fuego a su colegio

Un menor de 12 años fue sorprendido con un arma de fuego dentro de una unidad educativa en la zona de Los Lotes, hecho que generó alarma entre docentes, estudiantes y padres de familia. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones correspondientes.

Raúl Yabeta, jefe de la Defensoría, informó que el adolescente es inimputable ante la ley por su edad, pero eso no lo exime de medidas correctivas. “Estamos haciendo la demanda de riesgo social ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, siendo el juez quien remitirá las medidas socioeducativas que necesite este menor”, explicó.

Paralelamente, se presentó una denuncia penal contra los progenitores por porte y tenencia ilegal de armas, ya que el adolescente habría declarado que el revólver fue encontrado en el ropero de su padre, dentro de un bolso.

“Se ha presentado la denuncia penal por porte y tenencia ilegal de arma contra los progenitores, debido a que el menor indicó que esta arma fue encontrada dentro del ropero de su padre, en el interior de un bolso, por lo que evidentemente pertenecería a su progenitor”, indicó Yabeta.

El estudiante fue suspendido de su colegio, mientras se definen las sanciones administrativas y educativas correspondientes. Además, se investiga si otro compañero también habría tenido acceso a armas, luego de que intercambiaran fotografías a través de sus teléfonos móviles.

Yabeta hizo un llamado de atención a los padres, recordando que los principales responsables de la seguridad de los niños son los adultos. “Estamos hablando de niños de 12 o 11 años. Dejar armas al alcance de ellos es un riesgo enorme. Pueden creer que se trata de un juguete, pero las consecuencias pueden ser fatales”, señaló.

El caso sigue en etapa de investigación, con participación de la Policía Nacional, la Dirección Distrital de Educación y la Defensoría.

