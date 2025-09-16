En un video difundido recientemente, Yasser Andrés Vásquez Cardona, conocido como alias “Coco Vásquez”, se dirigió a la opinión pública para desmentir las graves acusaciones en su contra, que lo vinculan con un supuesto intento de asesinato del fiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas.

Vásquez aseguró de manera categórica que nunca ordenaría una acción de tal magnitud. “Me gusta que el fiscal Balderas haga su trabajo”, afirmó, subrayando su respeto por la labor del funcionario y su compromiso con la justicia.

En su declaración, Vásquez mencionó que ha sido blanco de ataques durante los últimos dos años y cuestionó la falta de pruebas concretas en su contra. “La verdad, me impresiona todo lo que ha salido. Se me acusa de tantos sicariatos sin mostrar ninguna prueba”, señaló.

Además, el implicado denunció la carencia de garantías legales: “Ya no tenemos nada, hasta para pedir un abogado se necesita plata. Ya llegaron al límite”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play