Según la denuncia, el can detectó la presencia del intruso y evitó un posible ataque que hubiera podido poner en riesgo la vida de sus dueños.
17/09/2025 12:21
Escuchar esta nota
Un perro se convirtió en héroe en Los Lotes, Santa Cruz tras enfrentar a un ladrón que irrumpió en la casa de sus dueños, salvando la integridad de la familia. El can atacó al intrusó y le sacó una oreja de un mordisco.
Según la denuncia, el can detectó la presencia del intruso y logró impedir que accediera al interior, evitando un posible ataque que hubiera podido poner en riesgo la vida de sus dueños.
A pesar de la agresión sufrida por el animal, Flores aclaró que no corresponde ninguna sanción legal contra la propietaria del perro.
“El perro no salió a atacar a un ciudadano de bien; ha defendido a su familia de un delincuente y les ha salvado la integridad. No corresponde quitarle el perro ni abrir ningún procedimiento legal”, agregó.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00