Un perro se convirtió en héroe en Los Lotes, Santa Cruz tras enfrentar a un ladrón que irrumpió en la casa de sus dueños, salvando la integridad de la familia. El can atacó al intrusó y le sacó una oreja de un mordisco.

Según la denuncia, el can detectó la presencia del intruso y logró impedir que accediera al interior, evitando un posible ataque que hubiera podido poner en riesgo la vida de sus dueños.

“Si la señora hubiera estado sola y el perro no hubiera estado ahí, cualquier cosa le podría haber pasado. El ladrón siempre está portando algún tipo de arma”, explicó Iveth Flores, reconocida animalista de la zona.

A pesar de la agresión sufrida por el animal, Flores aclaró que no corresponde ninguna sanción legal contra la propietaria del perro.

“El perro no salió a atacar a un ciudadano de bien; ha defendido a su familia de un delincuente y les ha salvado la integridad. No corresponde quitarle el perro ni abrir ningún procedimiento legal”, agregó.

