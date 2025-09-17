TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Accidente carretero Narcotráfico en Bolivia

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

"Los salvó": animalista califica de heroica acción del can que atacó a un ladrón

Según la denuncia, el can detectó la presencia del intruso y evitó un posible ataque que hubiera podido poner en riesgo la vida de sus dueños.

Charles Muñoz Flores

17/09/2025 12:21

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un perro se convirtió en héroe en Los Lotes, Santa Cruz tras enfrentar a un ladrón que irrumpió en la casa de sus dueños, salvando la integridad de la familia. El can atacó al intrusó y le sacó una oreja de un mordisco.

Según la denuncia, el can detectó la presencia del intruso y logró impedir que accediera al interior, evitando un posible ataque que hubiera podido poner en riesgo la vida de sus dueños.

“Si la señora hubiera estado sola y el perro no hubiera estado ahí, cualquier cosa le podría haber pasado. El ladrón siempre está portando algún tipo de arma”, explicó Iveth Flores, reconocida animalista de la zona.

A pesar de la agresión sufrida por el animal, Flores aclaró que no corresponde ninguna sanción legal contra la propietaria del perro.

“El perro no salió a atacar a un ciudadano de bien; ha defendido a su familia de un delincuente y les ha salvado la integridad. No corresponde quitarle el perro ni abrir ningún procedimiento legal”, agregó.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD