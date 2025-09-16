Comité Cívico inicia campaña de ayuda para bomberos y exige acción al Gobierno

Ante la crítica situación que vive el departamento de Santa Cruz por los incendios forestales, el Comité Cívico Pro Santa Cruz inició una campaña solidaria para ayudar a los bomberos voluntarios y a las comunidades afectadas, al tiempo que exige al Gobierno Nacional una respuesta urgente y efectiva para frenar el avance del fuego.

El presidente del Comité, Stello Cochamanidis, informó que se está trabajando en coordinación con autoridades locales para identificar las necesidades más urgentes en las zonas más golpeadas por el fuego, como Piso Firme y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, dentro del municipio de San Ignacio de Velasco.

“Estamos a la espera de que esto se solucione, y eso solo será posible si el Gobierno actúa conforme a la ley y de manera oportuna, lo cual hasta ahora no ha ocurrido”, afirmó Cochamanidis. También indicó que el segundo vicepresidente del Comité se encuentra en San Ignacio evaluando la situación en terreno.

El líder cívico reiteró que las puertas del Comité están abiertas para recibir donaciones y convocó a toda la población cruceña a sumarse a esta causa solidaria. Asimismo, enfatizó que los bomberos voluntarios necesitan apoyo inmediato, especialmente aquellos que están llegando por sus propios medios a las zonas de desastre.

Cochamanidis cuestionó la falta de acción del Gobierno Central y subrayó que los incendios en la región ya llevan más de un mes activos, afectando severamente a las comunidades locales y a la biodiversidad de la zona. “Necesitamos la colaboración del pueblo cruceño, pero también decisiones firmes desde el Estado”.

Mira la programación en Red Uno Play