Gobierno despliega más de 1.000 militares para combatir incendios en Santa Cruz

Las Fuerzas Armadas refuerzan las tareas de patrullaje terrestre, aéreo y fluvial ante el avance de los incendios en el departamento cruceño.
15/09/2025 18:05
Escuchar esta nota
Más de 1.000 efectivos militares fueron desplegados este lunes en el departamento de Santa Cruz para reforzar el combate contra los incendios forestales, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
El operativo se desarrolla en coordinación con las Fuerzas Armadas, e incluye acciones terrestres, aéreas y fluviales, con apoyo de la Octava y Quinta División del Ejército.
La decisión se tomó debido a que Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor y es considerada la región más crítica en cuanto a incendios forestales en el país.
Calvimontes también alertó sobre incendios en zonas de difícil acceso, lo que ha levantado sospechas sobre su posible origen intencional.
“Uno de los incendios se habría iniciado en un sitio completamente abandonado, al que solo se puede acceder por vía aérea”, indicó.
El Gobierno nacional reafirmó su compromiso de trabajar de forma coordinada con autoridades departamentales y municipales para contener los incendios y proteger a las comunidades cercanas.
Mira la programación en Red Uno Play
18:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
18:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00