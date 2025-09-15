Gobierno despliega más de 1.000 militares para combatir incendios en Santa Cruz

Más de 1.000 efectivos militares fueron desplegados este lunes en el departamento de Santa Cruz para reforzar el combate contra los incendios forestales, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

El operativo se desarrolla en coordinación con las Fuerzas Armadas, e incluye acciones terrestres, aéreas y fluviales, con apoyo de la Octava y Quinta División del Ejército.

“Desde el mediodía se están desplazando ya no solamente la Octava División del Ejército sino también la Quinta División”, detalló Calvimontes.

La decisión se tomó debido a que Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor y es considerada la región más crítica en cuanto a incendios forestales en el país.

“Estamos hablando de más de 1.000 efectivos militares que se van a movilizar en todo el territorio cruceño”, precisó la autoridad.

Calvimontes también alertó sobre incendios en zonas de difícil acceso, lo que ha levantado sospechas sobre su posible origen intencional.

“Uno de los incendios se habría iniciado en un sitio completamente abandonado, al que solo se puede acceder por vía aérea”, indicó.

El Gobierno nacional reafirmó su compromiso de trabajar de forma coordinada con autoridades departamentales y municipales para contener los incendios y proteger a las comunidades cercanas.

Mira la programación en Red Uno Play