Nacionales

Helicóptero chileno se suma a operaciones contra incendios en Santa Cruz

La aeronave Airbus AS 350 B3E intervendrá en zonas críticas como la meseta de Caparuch, en el Parque Noel Kempff Mercado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/09/2025 22:21

El helicóptero Airbus AS 350 B3E junto a su tripulación, en Santa Cruz. Foto: VDC
Santa Cruz, Bolivia

Este jueves arribó al país un helicóptero Airbus AS 350 B3E, procedente de Chile, que se integrará a las operaciones de mitigación de incendios forestales que afectan varias regiones del oriente boliviano. Así lo informó el Viceministerio de Defensa Civil, según un reporte de la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La aeronave tendrá como destino principal el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, donde las labores se concentran especialmente en la meseta de Caparuch, una zona de difícil acceso donde el fuego ha avanzado con intensidad.

El helicóptero, que se suma a la flota boliviana desplegada, operará desde una base establecida en el municipio de San Ignacio, en coordinación con el Batallón de la Quinta División del Ejército. Las acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta para mitigar incendios y preservar los ecosistemas del área protegida.

“Esta cooperación internacional reafirma la unión de esfuerzos entre países hermanos para la defensa de la vida y el medio ambiente”, destacó el Viceministerio de Defensa Civil en un comunicado oficial.

Hasta este jueves, Bolivia reportaba seis incendios activos: uno en el municipio de Loreto (Beni); uno en Concepción; dos en San Ignacio (afectando el parque Noel Kempff Mercado); uno en Carmen Rivero y uno en San Ramón, todos en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 se han visto afectadas más de 12,6 millones de hectáreas por incendios, mientras que en lo que va de este año, la cifra no supera el medio millón de hectáreas, aunque las autoridades advierten que la situación puede cambiar rápidamente.

No estamos contentos con eso y por eso nos hemos preparado mejor este año. Estamos coordinando con todos los niveles de gobierno para sofocar los incendios”, concluyó Ruiz.

