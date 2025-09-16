TEMAS DE HOY:
Atropello a una mujer Droga

31ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Ascensión de Guarayos en emergencia: el fuego avanza hacia zonas habitadas y afecta la calidad del aire

Autoridades de Ascensión anunciaron un operativo con maquinaria pesada para abrir caminos y contener el avance de las llamas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/09/2025 21:59

Foto: Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los incendios forestales continúan generando alarma en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde el fuego se aproxima peligrosamente a zonas urbanas, especialmente en las comunidades de Laguna Corazón Sur y la propiedad Pénjamo

Ante esta situación crítica, autoridades municipales anunciaron que este martes se llevará a cabo un operativo especial para intentar controlar el fuego. Debido a la falta de caminos de acceso, se utilizarán maquinarias pesadas para abrir paso hacia la línea de fuego. El objetivo es frenar el avance de las llamas antes de que alcancen zonas habitadas.

Además del foco en las zonas periurbanas, se ha reportado otro incendio que se aproxima a la carretera hacia Trinidad, específicamente en el área del río Zapocó, lo que podría representar un riesgo para el tránsito y la conectividad regional.

El humo generado por estos incendios ha comenzado a afectar la calidad del aire en Ascensión.Las autoridades recomiendan precaución, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD