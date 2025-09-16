Ascensión de Guarayos en emergencia: el fuego avanza hacia zonas habitadas y afecta la calidad del aire

Los incendios forestales continúan generando alarma en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde el fuego se aproxima peligrosamente a zonas urbanas, especialmente en las comunidades de Laguna Corazón Sur y la propiedad Pénjamo.

Ante esta situación crítica, autoridades municipales anunciaron que este martes se llevará a cabo un operativo especial para intentar controlar el fuego. Debido a la falta de caminos de acceso, se utilizarán maquinarias pesadas para abrir paso hacia la línea de fuego. El objetivo es frenar el avance de las llamas antes de que alcancen zonas habitadas.

Además del foco en las zonas periurbanas, se ha reportado otro incendio que se aproxima a la carretera hacia Trinidad, específicamente en el área del río Zapocó, lo que podría representar un riesgo para el tránsito y la conectividad regional.

El humo generado por estos incendios ha comenzado a afectar la calidad del aire en Ascensión.Las autoridades recomiendan precaución, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Mira la programación en Red Uno Play