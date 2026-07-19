Una oportuna intervención conjunta entre bomberos forestales, personal municipal y una empresa privada logró contener un incendio forestal que amenazaba con expandirse en Santa Cruz. La Gobernación informó en sus redes sociales que el éxito de la operación se debió al trabajo coordinado entre sus brigadas, la Alcaldía de Pailón y la firma Indapo.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

Para frenar el avance de las llamas, los equipos de emergencia ejecutaron líneas de defensa utilizando desbrozadoras y motosierras en puntos clave. Estas tareas se complementaron con un ataque rápido de enfriamiento y el apoyo de un camión cisterna, logrando aislar por completo el perímetro afectado.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

Vigilancia continua

Para garantizar la seguridad total en la zona, el personal de la Alcaldía de Pailón y de la empresa Indapo mantienen un despliegue activo en el terreno. Estas cuadrillas continúan con las tareas de vigilancia y liquidación de focos remanentes con el objetivo de evitar una posible reactivación del fuego.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

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