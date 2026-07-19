España vs. Argentina: vive la gran final del Mundial en directo por Red Uno

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su fin este domingo 19 de julio con el esperado enfrentamiento entre España y Argentina. El MetLife Stadium, denominado oficialmente por la FIFA como New York/New Jersey Stadium, albergará este histórico partido a partir de las 15:00 (hora de Bolivia).

Para este decisivo encuentro, Red Uno de Bolivia prepara una transmisión especial que iniciará a las 13:00 con toda la previa y el análisis estadístico. Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del juego mediante la señal abierta de televisión y a través de las cuentas oficiales del canal en YouTube y TikTok.

El camino de los finalistas al trono

La selección de España llega a la cita definitiva tras firmar un torneo impecable en el que superó a rivales de la talla de Austria, Portugal y Bélgica. El combinado europeo selló su boleto a este compromiso luego de vencer a Francia por un marcador de 2-0 en las semifinales.

Por su parte, la escuadra de Argentina se presenta en el estadio estadounidense con la firme intención de revalidar el título obtenido en Catar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron con carácter a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra en las rondas de eliminación directa.

Choque de monarcas y generaciones

Este compromiso reunirá en el terreno de juego a las selecciones vigentes campeonas de la Eurocopa y de la CONMEBOL Copa América 2024. Ambas escuadras representan las dinastías más exitosas de los últimos años dentro del balompié internacional.

El duelo también pondrá frente a frente el dinámico estilo colectivo de los españoles contra el liderazgo histórico de Lionel Messi. El trofeo más preciado del deporte mundial espera al ganador de un partido que promete quedar grabado en los libros de historia.

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