Cábalas, frío y fe albiceleste: así se vivió la previa de la final en Buenos Aires

La expectativa y la pasión por la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España paralizaron por completo el territorio argentino. Desde tempranas horas de este domingo, cientos de hinchas comenzaron a congregarse en distintos puntos del país para seguir el trascendental encuentro a través de pantallas gigantes, en una jornada donde la ansiedad y la confianza ciega en el equipo capitaneado por Lionel Messi fueron los grandes protagonistas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el epicentro de la emoción fue el tradicional Fan Fest dispuesto por el Gobierno de la capital en la plaza Seeber, en pleno corazón del barrio de Palermo. Este espacio, que a lo largo del torneo ya ha recibido a más de 140.000 personas, contó con la cobertura internacional de la Red Uno de Bolivia, que estuvo presente en el lugar capturando el colorido ambiente y el pulso de la hinchada albiceleste en los momentos previos al pitazo inicial.

Aficionados de Argentina disfrazados de Diego Maradona y Lionel Messi animan a la espera del comienzo de la transmisión de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España este domingo, en un Fan Fest en una plaza del barrio Palermo en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Adan González

Música, frío y "rituales de la suerte" para espantar los nervios

A pesar de que el clima se presentó gris, frío y por momentos lluvioso en la capital argentina, el entusiasmo de los fanáticos no se vio acobardado. La música en vivo, los bombos, las cornetas y los variados puestos gastronómicos se encargaron de calentar el ambiente mientras miles de camisetas albicelestes y banderas cubrían el predio.

Antes del arranque de los 90 minutos, la expectativa era total y las famosas "cábalas" (rituales de la suerte) se adueñaron de los testimonios de la gente:

"La cábala para hoy es usar el mismo pantalón y el mismo buzito del Inter Miami. Todos los partidos siempre puestos: el mismo pantalón, las mismas medias, las mismas zapatillas y, lo más importante de todo, al lado del mismo pocito que vi todos los partidos en este lugar", confesó un fanático con rigurosa disciplina a los micrófonos.

Aficionados de Argentina esperan el comienzo de la transmisión de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España este domingo, en un Fan Fest en una plaza del barrio Palermo en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Adan González

La fe ciega por alcanzar la gloria eterna llevó a situaciones extremas en los hogares argentinos: "Mi papá me echó de mi casa porque no vi ningún partido en mi casa, así que me vine acá con mi novio", relató entre risas una joven contagiada por el espíritu mundialista. Otro hincha, Santiago Batalla, le comentó a la agencia EFE que asistir al Fan Fest de Palermo era su amuleto personal: "Estoy muy ansioso. Esperamos que Argentina gane y que Messi sea el goleador. Vinimos a ver el partido en este lugar como cábala".

Por su parte, Gabriela Torres, quien asistió junto a sus nietos y recordó haber vivido allí mismo la consagración de Qatar 2022, reflejó el sentir común de la jornada: "Estoy muy nerviosa, tengo taquicardia. Para mí, ganamos. Vamos a sufrir como siempre, pero ganamos".

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