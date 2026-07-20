¡Madrid se tiñe de rojo! Miles festejan el histórico título mundial de España

Madrid volvió a vestirse de rojo para celebrar una conquista histórica. Apenas terminó la final del Mundial 2026, miles de aficionados españoles salieron a las calles para festejar la victoria 1-0 ante Argentina y la obtención de la segunda Copa del Mundo de La Roja.

La plaza de Colón se convirtió en uno de los principales puntos de reunión. Desde varias horas antes del encuentro, los hinchas llegaron con camisetas, bufandas y banderas para seguir una final que mantuvo la tensión hasta la prórroga. También hubo concentraciones en bares, parques y otros espacios públicos de la capital española.

El gol que hizo explotar Madrid

España dominó gran parte del partido, pero no logró superar durante los 90 minutos a Emiliano “Dibu” Martínez, quien sostuvo a Argentina con varias intervenciones decisivas.

El empate sin goles obligó a disputar la prórroga. Cuando la posibilidad de una definición por penales comenzaba a crecer, Ferran Torres apareció en el minuto 106 para marcar el único tanto de la final.

El remate del delantero valenciano provocó una explosión de alegría en la plaza de Colón. Los aficionados saltaron, se abrazaron y agitaron las banderas mientras el grito de gol recorría distintos puntos de Madrid.

La celebración todavía tuvo que esperar hasta el pitazo final. Argentina buscó el empate en los últimos minutos, pero España resistió y aseguró el título.

Las calles se llenaron de campeones

Una vez terminada la final, la concentración se transformó en una fiesta multitudinaria. Los cánticos de “campeones” comenzaron a escucharse entre los aficionados, mientras grupos de jóvenes y familias avanzaban por las calles con los colores nacionales.

La celebración se extendió más allá de la plaza de Colón. En distintos sectores de Madrid se registraron abrazos, bocinazos y caravanas improvisadas de vehículos.

La intensa jornada, marcada por el calor del verano y la tensión de un partido cerrado, terminó con una multitud celebrando el regreso de España a la cima del fútbol mundial.

Segunda estrella, 16 años después

España no conquistaba el Mundial desde Sudáfrica 2010, cuando Andrés Iniesta marcó en la prórroga el gol de la victoria ante Países Bajos.

Dieciséis años después, la historia volvió a repetirse. La final también terminó 1-0, volvió a resolverse durante el tiempo suplementario y encontró a un nuevo héroe.

Iniesta marcó en el minuto 116. Ferran Torres lo hizo en el 106.

El delantero definió una acción colectiva protagonizada por Pedro Porro y Nico Williams para entregar a España su segunda estrella.

Una noche para varias generaciones

La celebración reunió a quienes recordaban el título de 2010 y a jóvenes que vivieron por primera vez una coronación mundialista de la selección masculina.

Padres, hijos y grupos de amigos compartieron una noche que combinó nostalgia, orgullo y una sensación de unidad alrededor de La Roja.

España llegó al torneo con una generación encabezada por futbolistas jóvenes como Lamine Yamal, Nico Williams y Pau Cubarsí, acompañados por referentes experimentados como Rodri y Unai Simón.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente terminó coronando su recorrido con una defensa extraordinaria: apenas recibió un gol durante los ocho partidos del campeonato.

Madrid celebró hasta entrada la noche

La fiesta continuó después de que los jugadores levantaran el trofeo en Nueva Jersey. En Madrid, los aficionados permanecieron en las calles cantando, grabando videos y recordando el gol decisivo.

La plaza de Colón volvió a convertirse en el corazón de una celebración deportiva nacional.

La Copa fue levantada a miles de kilómetros de distancia, pero el grito de campeón se escuchó con toda su fuerza en España.

Dieciséis años después, La Roja volvió a conquistar el mundo y Madrid volvió a vivir una noche para la historia.

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