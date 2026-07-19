La segunda estrella también se celebra en La Paz: comunidad española festeja el título mundial

La alegría es desbordante y los cánticos de campeones resuenan con fuerza en el centro paceño. Luego de que la "Furia Roja" se consolidara por segunda vez en su historia como campeona del mundo al vencer a Argentina, los festejos se instalaron de manera indefinida en la residencia oficial de España en La Paz, donde residentes ibéricos e invitados especiales celebraron la conquista de la ansiada segunda estrella.

El ambiente de tensión y nerviosismo que se vivió durante los 120 minutos de juego se transformó en un estallido de júbilo total tras el pitazo final en Nueva York, dando paso a una velada de abrazos, banderas al aire y orgullo compartido.

Un triunfo basado en la deportividad y la diversidad

En medio de las celebraciones, el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, tomó la palabra para expresar su enorme satisfacción por el logro alcanzado y agradecer el acompañamiento del pueblo boliviano y de otros países latinoamericanos que se sumaron a la cita.

"La segunda estrella, muy felices aquí en La Paz con los amigos bolivianos, amigos de otros países latinoamericanos. Muy contentos, muy felices. Un gran partido, jugado con mucha deportividad, de españoles de muy diversos orígenes y todo un equipo. Yo no soy experto en fútbol, habría que ver el VAR, lo que me importa es la deportividad y el triunfo", declaró la autoridad diplomática con una sonrisa.

Un ejemplo para la sociedad

El diplomático no dejó pasar la oportunidad para resaltar los valores colectivos que llevaron al seleccionado español a levantar el trofeo más importante del planeta por segunda ocasión, poniéndolos como un reflejo del país actual.

"Gran enhorabuena al equipo, nos han dado un gran momento de alegría, y que sigan trabajando así: una sociedad diversa, abierta, con gente de diversos orígenes y todos juntos", concluyó García Casas visiblemente honrado.

Con el segundo trofeo asegurado en sus vitrinas, la comunidad española en la sede de Gobierno continúa disfrutando de una noche histórica que une las distancias geográficas a través de la pasión del fútbol.

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