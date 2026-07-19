“Estuviste llorando toda la semana”: el caliente cruce entre Otamendi y Rodri tras la final

El final del encuentro que consagró a España como campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la Selección Argentina estuvo lejos de ser pacífico. Apenas el árbitro decretó el cierre en el MetLife Stadium, las pulsaciones se mantuvieron a mil revoluciones y la cancha se transformó en el escenario de varios encontronazos calientes entre futbolistas de ambos planteles. El más tenso, sin duda, lo protagonizaron Nicolás Otamendi y Rodrigo Hernández.

Una semana entera de idas y vueltas frente a los micrófonos terminó de encender la mecha de un partido de por sí cargado de polémica. En ese contexto de frustración y revoluciones altas, "Ota" fue a buscar directamente al mediocampista del Manchester City y capitán del seleccionado español.

Tres reclamos y un saludo rechazado

El zaguero argentino, que con este partido alcanzó las 21 presencias mundialistas —transformándose en el segundo defensor con más partidos en la historia de la Copa del Mundo, solo por detrás de las 23 apariciones del italiano Paolo Maldini—, se plantó cara a cara con el volante ibérico en la mitad de la cancha.

Antes de que pudiera iniciarse cualquier gesto de deportividad, Otamendi le negó el saludo a Rodri y le recriminó con dureza las declaraciones que los futbolistas españoles habían realizado en los días previos.

"Estuviste llorando toda la semana", le espetó el defensor argentino en tres oportunidades consecutivas al capitán español, mientras las cámaras captaban el momento de máxima tensión.

Dos realidades opuestas tras el silbatazo

Afortunadamente, la situación pudo descomprimirse a los pocos segundos gracias a la intervención de otros futbolistas, evitando que el cruce pasara a mayores.

A partir de ahí, el campo de juego reflejó las dos caras de la moneda de forma dramática. De un lado, los jugadores españoles dieron rienda suelta a los festejos por la segunda estrella de su historia gracias al agónico gol de Ferran Torres. Del otro, la desolación absoluta: varios futbolistas argentinos quedaron tendidos sobre el césped, completamente golpeados por el vacío de haberse quedado a las puertas del bicampeonato mundial.

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