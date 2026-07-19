Gobierno activa seguimiento satelital para anticiparse al avance del fuego

Bolivia recurrirá a imágenes tomadas desde el espacio para anticiparse al avance de los incendios forestales y mejorar la respuesta de bomberos, militares y autoridades locales.

El Ministerio de Obras Públicas instruyó a la Agencia Boliviana Espacial realizar el seguimiento permanente de los focos de calor y los incendios registrados en el territorio nacional. El sistema funciona las 24 horas y puede consultarse mediante el portal público SOTS de la ABE.

La medida fue anunciada mientras equipos de primera respuesta combaten emergencias forestales en Santa Cruz y Tarija, dos departamentos que registraron nuevos focos durante los últimos días.

¿Qué muestra la plataforma?

La herramienta procesa información generada por distintos satélites de observación de la Tierra y actualiza la ubicación de los puntos con temperaturas elevadas detectados sobre el territorio.

Además de mostrar los focos de calor, permite estimar la extensión de un incendio, seguir su evolución y reconocer las áreas que podrían ser alcanzadas por las llamas.

El sistema también incorpora datos necesarios para planificar el ingreso de los equipos de emergencia:

Caminos y posibles rutas de acceso.

Ríos, lagunas y otras fuentes de agua.

Viviendas próximas al fuego.

Infraestructura que podría encontrarse en riesgo.

Evolución y extensión aproximada de las áreas afectadas.

Esta información busca que bomberos, brigadistas y autoridades puedan organizar sus operaciones con mayor rapidez y reducir la exposición del personal a zonas peligrosas o de difícil acceso.

Información disponible las 24 horas

La plataforma fue desarrollada por el Laboratorio de Procesamiento y Análisis de Imágenes Satelitales de la ABE, con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

El portal permanece activo las 24 horas y permite consultar información por departamentos y regiones. También incluye herramientas de visualización y descarga de imágenes e índices relacionados con la vegetación, humedad y presencia de agua.

Aunque el monitoreo satelital facilita la detección temprana, las alertas deben complementarse con verificaciones terrestres. La información obtenida desde el espacio ayuda a ubicar las áreas que requieren inspección, pero los equipos desplazados al lugar deben confirmar la presencia y las características del fuego.

Otuquis permanece bajo vigilancia

En Santa Cruz, el incendio registrado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis fue contenido mediante un operativo conjunto entre distintas instituciones.

Pese a que las llamas fueron frenadas, el personal permanece en la zona realizando labores de recuperación, monitoreo y vigilancia preventiva ante el riesgo de una reactivación.

El fuego había ingresado al área protegida desde territorio brasileño y amenazó una zona de alta importancia ambiental del Pantanal boliviano.

Refuerzan operaciones en Tarija

En Tarija, las autoridades nacionales sobrevolaron las serranías del municipio de San Lorenzo y confirmaron la presencia de varios focos activos en sectores de difícil acceso.

Un total de 120 efectivos de las Fuerzas Armadas y del SAR-FAB trabaja en las comunidades de Quirusillas, Erquiz y Tucumillas. Otros 80 uniformados permanecen preparados para incorporarse a las operaciones.

El Gobierno informó que, en caso de que la emergencia aumente, también podría movilizar hasta 300 bomberos forestales del batallón especializado de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.

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