¿Cuánto cuesta cocinar esta semana? Revisa los precios en La Paz

A cuatro semanas de la declaración del estado de excepción por parte del gobierno nacional, los costos de la canasta familiar comenzaron a registrar una notable estabilización en los principales centros de abasto de la sede de Gobierno. Sin embargo, la escasez de diésel se mantiene como una latente amenaza que podría empujar un nuevo incremento en las proteínas básicas.

El pollo se normaliza, pero con ligero incremento

En los distintos comercios y mercados de la ciudad, la comercialización de la carne de pollo ha comenzado a normalizarse. El precio del producto se ha estabilizado y actualmente se vende al consumidor final entre los 15 y 16 bolivianos por kilo.

"Hay no más pollo, no está escaseando, nada, pero ha subido", explicó una de las comerciantes paceñas. "El pollo estamos vendiendo a 16 bolivianos por kilo. Ha subido hasta 15 [por mayor], así nos están dando el pollo, entonces se vende a 16 bolivianos", detalló otra vendedora.

Pese a que el suministro está garantizado por el momento, en el populoso Mercado Rodríguez existe preocupación generalizada. Debido a que el producto es traído desde el departamento de Santa Cruz, las vendedoras advierten que los problemas con el abastecimiento de diésel para el transporte interdepartamental podrían encarecer el alimento a corto plazo.

"Hasta 12 [bolivianos] ha llegado las anteriores semanas, pero ahora ha vuelto a subir. Tampoco nos dicen por qué, puede ser por el diésel, dicen, como traen con diésel. Eso puede ser también", comentó una de las mayoristas, mientras el sector aguarda que la situación logística se regularice por completo.

Verduras retornan a sus precios habituales

Una situación más favorable se vive en el sector de las verduras y hortalizas, cuyos precios volvieron a la normalidad tras el impacto inicial de las semanas previas. Insumos clave como la papa y el tomate encabezan esta estabilización.

La arroba de papa ya se comercializa en los mercados paceños en un rango de entre 60 y 80 bolivianos, dependiendo de la variedad. "Están baratitos. La papa está en 60, 70, 80 está. La holandesa está a 80", complementó una de las caseras.

Asimismo, otros productos esenciales muestran un alivio generalizado para el bolsillo de las familias y se estabilizaron bajo los siguientes costos: la cebolla roja se vende a 15 bolivianos la cuarta, mientras que la cebolla blanca cotiza en 50 bolivianos la cuarta. Por su parte, la arveja se encuentra a 7 bolivianos la libra y la zanahoria oscila entre los 8 y 10 bolivianos la cuarta.

Finalmente, insumos de alta demanda como el tomate se ofrecen a 3 libras por 10 bolivianos, el locoto a 5 bolivianos la libra, el morrón a 7 bolivianos la libra, la haba a 30 bolivianos la cuarta y el repollo a 5 bolivianos la unidad. Las comerciantes coinciden en que las medidas gubernamentales bajo el estado de excepción ayudaron a frenar la especulación, permitiendo que la producción agrícola llegue de forma regular y alivie la economía de los hogares paceños.

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