Desde el aire evalúan la emergencia: incendio avanza por serranías de Tarija

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, sobrevoló este domingo 19 de julio las serranías de la comunidad de Quirusillas, en el municipio tarijeño de San Lorenzo, para dimensionar el incendio forestal y evaluar nuevas acciones destinadas a contener su avance.

La inspección aérea permitió identificar varios focos de fuego en una zona montañosa y de difícil acceso, donde las condiciones climáticas complican las labores de los equipos desplegados en tierra.

Justiniano estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, y el comandante de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología, coronel DAEN Ángel Raúl López Estrella.

Detectan varios puntos de chaqueo

Durante el sobrevuelo, las autoridades observaron diferentes puntos de chaqueo en las serranías. Esta información será evaluada para definir las próximas intervenciones y reforzar las operaciones de mitigación.

La presencia de estos puntos no determina por sí sola el origen de todos los focos, por lo que deberán realizarse las investigaciones correspondientes antes de establecer responsabilidades.

Desde el aire también se constató que el incendio se extiende por sectores cubiertos de vegetación arbustiva y pastizales secos, materiales que facilitan la propagación de las llamas.

Fuertes vientos dificultan el combate

Uno de los mayores obstáculos para los brigadistas son los fuertes vientos registrados en la zona. Según el reporte de la UMEE, las corrientes alcanzan velocidades de entre 70 y 120 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden cambiar repentinamente la dirección del fuego, transportar brasas a otros sectores y originar nuevos focos lejos del perímetro inicialmente afectado.

Por este motivo, las cuadrillas deben trabajar con especial precaución, mantener rutas de escape y evaluar constantemente el comportamiento de las llamas.

120 efectivos trabajan en tres comunidades

Actualmente, 120 efectivos de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana participan en las operaciones desarrolladas en Quirusillas, Erquis y Tucumillas.

El personal realiza tareas de reconocimiento, apertura de líneas de defensa, combate directo, enfriamiento y vigilancia de sectores previamente intervenidos. El Ministerio de Defensa informó también que mantiene recursos adicionales preparados para fortalecer la respuesta.

La UMEE cuenta con otros 80 efectivos en apresto inmediato, listos para incorporarse si la evolución del incendio lo requiere.

Además, existe la posibilidad de movilizar hasta 300 bomberos forestales del batallón especializado de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, para apoyar las operaciones en Tarija.

Una emergencia en constante evaluación

Las autoridades continuarán analizando la evolución del fuego, las condiciones meteorológicas y las necesidades de las brigadas antes de ordenar nuevos despliegues.

La prioridad es contener las llamas, proteger a las comunidades cercanas y reducir los daños sobre los bosques, la fauna y las fuentes de agua de la región.

También se recomienda a la población evitar quemas y chaqueos, especialmente bajo condiciones de sequedad y viento intenso. Cualquier columna de humo debe ser reportada inmediatamente a Bomberos, la Policía o las unidades municipales de emergencia.

Mientras los efectivos combaten el incendio desde tierra, el sobrevuelo permitirá orientar los recursos hacia los puntos más críticos de una emergencia que continúa activa y exige máxima coordinación.

Mira la programación en Red Uno Play