Filas por diésel continúan en el eje troncal y transportistas reportan pérdidas económicas

La falta de diésel continúa generando largas filas en las principales ciudades del país. Un recorrido por el eje troncal mostró que transportistas y conductores permanecen a la espera de poder abastecerse de combustible, principalmente diésel.

En Santa Cruz, desde un surtidor ubicado en el cuarto anillo radial 19, se evidenció que la gasolina está disponible y la fila avanza de manera progresiva; sin embargo, el diésel continúa siendo el principal problema.

Los encargados indicaron que la llegada de diésel podría recién concretarse entre lunes o martes, debido a que la distribución se realiza aproximadamente tres veces por semana.

En La Paz, la situación también refleja una alta demanda. En la estación de servicio Volcano, ubicada en la avenida Montes, una fila de vehículos se extendía por aproximadamente cuatro cuadras hasta el puente de la autopista.

Mientras tanto, en Cochabamba, las filas de camiones y buses también permanecen en diferentes estaciones de servicio. Aunque algunos surtidores recibieron combustible durante la noche, los volúmenes no fueron suficientes para atender a todos los vehículos que aguardaban.

Los transportistas expresaron su preocupación por el impacto económico que genera la falta de combustible, debido a que muchos deben suspender viajes, asumir gastos adicionales y permanecer varios días cerca de los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

La escasez del carburante mantiene en alerta al sector del transporte, que pide soluciones para garantizar un abastecimiento regular en los próximos días.

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