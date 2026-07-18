La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado 18 de julio que la mayor parte de la Red Vial Fundamental se encuentra expedita. Sin embargo, el mapa de transitabilidad muestra restricciones vehiculares, desvíos y sectores donde se recomienda extremar las precauciones debido a trabajos de mantenimiento y condiciones climáticas.

En el departamento de La Paz, el tramo Puente Chaco – Puente Villa mantiene restricción vehicular de lunes a sábado en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00. Los domingos, la restricción rige de 08:00 a 13:30. La ABC pidió a los conductores planificar sus desplazamientos y respetar la señalización instalada en la zona.

En Santa Cruz, el tramo San Lorenzo – Salinas permanece intransitable debido a una inundación registrada en inmediaciones del puente San Miguelito, por lo que las autoridades recomendaron evitar la circulación hasta que las condiciones permitan restablecer el tránsito.

Mientras tanto, en Pando, los tramos Kilómetro 185 – La Floresta y Conquista – El Sena continúan habilitados, aunque con desvíos por trabajos de construcción y conservación vial. La ABC recomendó reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal desplazado en ambos sectores.

La entidad exhortó a los viajeros a verificar el estado de las carreteras antes de emprender viaje, especialmente en las rutas con restricciones temporales, desvíos o afectadas por las condiciones climáticas. Asimismo, reiteró el llamado a conducir con prudencia, respetar la señalización y mantenerse atentos a los reportes oficiales para garantizar desplazamientos seguros por la red vial del país.

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