Imputan a tres aprehendidos por trata de personas con fines de reclutamiento de bolivianos en Rusia

La Fiscalía presentó la imputación formal contra las tres personas aprehendidas por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos. El fiscal Mijael Cavero indicó que solicitará la detención preventiva de los acusados mientras avanzan las investigaciones.

La autoridad explicó que la investigación se sustenta en declaraciones de familiares de las presuntas víctimas, además de pruebas documentales y pericias realizadas a teléfonos celulares, computadoras y otros equipos electrónicos incautados durante los operativos.

"El Ministerio Público va a imputar la comisión del delito de trata de personas con fines de reclutamiento en conflictos bélicos. Inicialmente va a solicitar la detención preventiva", manifestó Cavero.

El fiscal también confirmó que el principal investigado, señalado como el presunto autor del hecho, permanece prófugo. En tanto, los tres aprehendidos fueron capturados en un operativo realizado junto a la Policía Boliviana.

De acuerdo con la investigación, los acusados tendrían vínculos familiares entre sí: dos son hermanos y el tercero es excuñado de ambos, aspecto que también forma parte de las indagaciones.

"Tenemos una apertura de investigación con base en declaraciones testificales, pruebas documentales, desdoblamiento de celulares, computadoras y otros elementos secuestrados durante el operativo", agregó el fiscal.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero del principal sospechoso y establecer la participación de cada uno de los implicados en este caso.

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