Boliviano en el frente de batalla en Ucrania: “La guerra es miedo, bombardeos y compañeros heridos y muertos”

El sargento junior boliviano Luis Herbas, quien combate en las Fuerzas Armadas de Ucrania, mediante sus redes sociales, lanzó una advertencia a sus compatriotas ante los reportes de reclutamientos en el país.

El uniformado describió el horror del frente de batalla y enfatizó de forma directa que “la guerra es miedo, es bombardeos, es compañeros heridos y muertos”.

Herbas detalló que su testimonio se basa estrictamente en las vivencias acumuladas desde su llegada a territorio ucraniano el pasado 1 de marzo de 2025. El combatiente remarcó que la realidad de las trincheras implica un desgaste físico y mental constante, además de la posibilidad real de perder la vida.

Investigación por captación ilegal

Esta declaración surge mientras el Ministerio Público de Bolivia investiga a una red criminal que captó a más de una decena de ciudadanos para enviarlos al conflicto armado. La Fiscalía busca esclarecer las condiciones bajo las cuales estos civiles bolivianos fueron trasladados hacia las zonas de combate en Rusia y Ucrania.

Respecto a estas indagaciones, Herbas aclaró que su caso es diferente porque él planificó, financió y asumió el viaje por cuenta propia y con plena consciencia del peligro. Sin embargo, el sargento advirtió que sería profundamente injusto si las investigaciones judiciales demuestran que otros compatriotas fueron llevados mediante engaños laborales.

Desmitificación del conflicto armado

El militar boliviano exhortó a la población a no ver este escenario internacional como una aventura, un videojuego o una vía rápida para obtener grandes sumas de dinero. Asimismo, admitió haber presenciado errores, desorganización y situaciones de corrupción dentro de la experiencia directa que afronta en el terreno de operaciones.

Finalmente, Herbas pidió a los ciudadanos investigar absolutamente todo y desconfiar de las simples promesas económicas antes de aceptar cualquier oferta vinculada a este conflicto. El uniformado instó a comprobar cada detalle y hablar con personas expertas, asegurando que una guerra cambia la vida de cualquiera y exige saber a qué se dice que sí.

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