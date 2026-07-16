"En la primera línea van los latinos y prisioneros rusos", devela boliviano herido en la guerra

Los soldados latinoamericanos y los prisioneros rusos liberados bajo condiciones de amnistía son los primeros contingentes enviados a la zona de mayor peligro en el frente de combate, de acuerdo a lo que indicó José Luis a su hermano vía telefónica. José Luis es un ciudadano de 40 años oriundo de Camiri, en Santa Cruz, quien sobrevivió con graves heridas en las piernas tras combatir en el frente europeo.

Revelaciones desde la línea de fuego

"Él me comenta que en la primera línea van los soldados latinos y rusos que salen de la cárcel con la condición de que salgan en libertad si sobreviven", relató el hermano del connacional sobre esta estrategia militar.

Detrás de este primer anillo de ataque se resguardan las tropas regulares que cumplen su servicio militar obligatorio en Rusia, de acuerdo al relato.

En este sector de extremo peligro, el camireño relató que presenció cómo las aeronaves no tripuladas destruían de manera constante a los combatientes. El compatriota herido logró salvar su vida milagrosamente tras arrastrarse 400 metros en medio de cadáveres, misiles y una lluvia de drones que operaban en la zona.

Situación contractual y promesas

El afectado, quien antes trabajaba como albañil y taxista, viajó en marzo pasado motivado por una oferta económica en Facebook para financiar una costosa operación de su hijo inválido. Le indicó a su hermano que al llegar a su destino le hicieron firmar un contrato redactado en idioma ruso del cual nunca le proporcionaron una copia de respaldo.

Aunque inicialmente logró transferir unos 20.000 bolivianos a su familia, perdió después el acceso a su cuenta bancaria y quedó incomunicado en la zona de guerra. Su hermano sospecha que los intermediarios consiguieron un poder legal para manejar los fondos económicos de los reclutados.

Secuelas físicas y el drama del retorno

Actualmente, el paciente sufre de visión doble por la proximidad de los estallidos, pero los jefes del contingente le exigen cubrir por su cuenta la atención médica especializada. En Camiri, sus cuatro hijos pequeños están a cargo de una vecina mientras la Cancillería boliviana investiga la situación de al menos 16 bolivianos en territorio ruso.

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