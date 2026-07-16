“Me ofrecieron $us 40.000”: Boliviano revela cómo casi es reclutado para viajar a Rusia

Nuevos testimonios revelan el reclutamiento de ciudadanos bolivianos con destino a Rusia mediante ofertas que circulan en internet. Un hombre captado en Riberalta, Beni, relató cómo fue su experiencia: “Yo hablé con ellos sobre un anuncio que sale en Facebook, salía un enlace y desde ahí nos contactamos”.

Promesas de miles de dólares

De acuerdo a lo que indica el hombre, los reclutadores recurren a promesa de recibir elevadas sumas de dinero una vez que los bolivianos llegaran al territorio euroasiático. “Me dijeron si me animaba a ir a Rusia, me ofrecían 40 mil dólares allá, una vez firmado el contrato. Después de eso recién dan el dinero prometido”, explicó el afectado sobre las condiciones del acuerdo.

El ciudadano ya contaba con un pasaje comprado para este domingo bajo un trayecto que requería múltiples escalas internacionales. Al respecto, detalló el itinerario planificado: “La ruta es Riberalta – Santa Cruz, Santa Cruz – Brasil, Brasil – Turquía y Turquía – Rusia”.

El peligro del conflicto bélico

Tras conocer las denuncias de otros compatriotas atrapados en el conflicto bélico ruso por falsas promesas de trabajo, el hombre decidió cancelar su viaje. El hombre justificó su decisión señalando: “Viendo el reporte de las personas que fueron, no tengo a qué ir, no hay a quién reclamar allá después”.

Mira la programación en Red Uno Play