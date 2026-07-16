Productores de Cochabamba y el BDP coordinan créditos para reactivar el sector tras los bloqueos

En un esfuerzo conjunto por superar la asfixia económica provocada por los recientes bloqueos de carreteras, los principales sectores productivos de Cochabamba se reunieron con altos ejecutivos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP). El objetivo del encuentro fue estructurar y coordinar facilidades de crédito de manera inmediata, permitiendo a los productores reactivar y fortalecer sus unidades productivas.

El encuentro congregó a representantes de los sectores avícola, lechero, porcino y agropecuario en general, quienes expusieron la urgencia de contar con capital de operación e inversión ante las millonarias pérdidas sufridas por la interrupción de las rutas del país.

Un rescate financiero adaptado a cada sector

Durante la reunión, los productores enfatizaron que las soluciones financieras no pueden ser genéricas, ya que cada rubro enfrenta una realidad distinta.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Avicultores (ADA) Cochabamba, Iván Carreón, señaló: "Hoy estamos reunidos todos los productores pecuarios para escuchar la forma cómo nos van a poder ayudar, los paquetes que tienen que sacar de ayuda económica al sector productivo, variando según el sector, puesto que son diferentes los requerimientos y las necesidades de los agricultores, de los porcinocultores y de los lecheros".

BDP promete tasas competitivas y plazos de evaluación cortos

Por su parte, el Gerente General del BDP, Jorge Vargas, informó que la institución ya se encuentra realizando un riguroso relevamiento de las necesidades del sector productivo en Cochabamba para diseñar un programa de asistencia financiera a medida. Este plan se enmarcará tanto en las líneas de negocio propias del banco como en los fideicomisos que administra por mandato del Estado boliviano.

"Podamos suministrar capital de operación y capital de inversión al sector productivo del país, micro, pequeño, mediano y gran productor, recursos para que puedan reactivar su economía productiva (...). Vamos a tratar de armar estructuras donde se pueda ofertar al sector productivo tasas que sean competitivas, tasas que sean razonables", explicó Vargas.

El ejecutivo del BDP también destacó que las condiciones de los créditos deberán ser sumamente flexibles, adecuándose de manera estricta a los ciclos productivos de cada rubro. Tras la presentación de esta propuesta integral, Vargas invitó formalmente a los productores a aproximarse a las oficinas del banco para iniciar de manera formal sus solicitudes de crédito.

Claves del acuerdo financiero

Plazo de evaluación: El BDP se comprometió a analizar y evaluar técnicamente las solicitudes de los distintos sectores en un plazo máximo de 20 días .

Alcance: El financiamiento estará disponible para micro, pequeños, medianos y grandes productores pecuarios y agropecuarios.

Destino de los fondos: Los recursos se orientarán a capital de operación para la reactivación inmediata y capital de inversión para el fortalecimiento y la modernización de la infraestructura productiva.

Condiciones blandas: Se buscará estructurar créditos con tasas de interés competitivas y plazos de pago que respeten el ciclo biológico y comercial de cada tipo de producción.

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