¿El horario continuo modificará la salida de buses desde La Paz? Esto dice la Terminal

La Terminal de Buses de La Paz informó que el horario continuo establecido para este miércoles 15 de julio no afectará las operaciones de transporte interdepartamental, por lo que las salidas y llegadas de buses se desarrollarán con normalidad.

A través de un comunicado, la administración explicó que, en cumplimiento de la disposición del Ministerio de Trabajo por la efeméride departamental de La Paz, únicamente el área administrativa atenderá en horario continuo, de 08:30 a 14:00.

La Terminal precisó que el servicio para los pasajeros se mantendrá sin interrupciones y que todas las operaciones continuarán de manera habitual.

Finalmente, la administración recomendó a la población tomar las previsiones necesarias para realizar trámites administrativos durante el horario establecido y reiteró que el servicio de transporte continuará operando de forma continua y confiable para los pasajeros.

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