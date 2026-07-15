Incendio forestal en Totora afecta especies nativas; movilizan equipos de emergencia para su control

Un incendio forestal reportado en las comunidades de Huerta Loma y Qilla Orko, en el municipio de Totora, continúa activo y moviliza a autoridades locales y comunarios para controlar el avance del fuego.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, Rodrigo Camacho, informó que el siniestro fue reportado la noche del martes y que se coordina el traslado de personal especializado hacia la zona.

“Tenemos un incendio en la comunidad de Totora, exactamente en las comunidades de Huerta Loma y Killa Orko, que fue reportado anoche. Estamos coordinando con el municipio para poder desplazar cuadrillas”, explicó.

Camacho señaló que, de acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría reducido su intensidad, aunque permanece activo y será necesario realizar una evaluación en el lugar.

“Tenemos conocimiento de que está en menor magnitud, pero estamos organizando para desplazar un equipo de primera respuesta a la zona. El incendio está activo y luego se hará la evaluación correspondiente”, indicó.

Afectación a especies forestales

El responsable de la UGR informó que el fuego afecta principalmente áreas de vegetación nativa y especies forestales como bosques de kewiña, pinos y especies arbustivas como la chakatea.

Asimismo, reportes preliminares señalan afectación en cultivos de avena y tuberías de riego ubicadas en la zona. Hasta el momento, las autoridades no determinaron la causa que habría originado el incendio.

“Por el momento no se conoce el origen o la causa del incendio”, afirmó Camacho.

Comunarios y municipio trabajan en el control del fuego

El jefe de la UGR indicó que este es el único incendio forestal reportado en el departamento durante las últimas horas y destacó que pobladores y autoridades municipales ya realizan labores para sofocar el fuego.

“Es el único que tenemos de momento. Desde ayer en la tarde solo tenemos ese dato. La comunidad y el municipio están trabajando para controlar este foco de incendio”, señaló.

Ante la persistencia del incendio, la Gobernación prevé desplazar un equipo de primera respuesta para apoyar las tareas de control y evaluar la magnitud de los daños ocasionados.



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