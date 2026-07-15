"El camión le pasó por sus piernas": joven cayó a la vía y fue arrollada en Cochabamba

Una mujer de 23 años fue atropellada por un camión de alto tonelaje tras ser presuntamente empujada a la vía durante una discusión con otra persona. El hecho ocurrió la tarde del martes en las inmediaciones de la avenida 6 de Agosto y la calle Ñuflo de Chávez, en la ciudad de Cochabamba.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que dos mujeres aparentemente protagonizan una pelea en plena avenida. En medio de la discusión, una de ellas habría empujado a la joven, quien cayó sobre la calzada justo cuando circulaba un camión de color blanco. El vehículo pasó por encima de sus piernas, provocándole fracturas.

Pese a la gravedad del hecho, la víctima sobrevivió y fue auxiliada hasta el Hospital del Norte, donde permanece internada y bajo evaluación médica.

Familia denuncia falta de auxilio

La tía de la joven relató que su sobrina fue empujada durante la pelea y que, tras el atropello, el conductor del camión no habría brindado la ayuda necesaria.

“Mi sobrina me llama y me dice: ‘Tía, vení, me ha empujado, me ha pegado, no siento mis pies’. La señora le empuja directamente y el camión le pasa por sus piernas”, contó la familiar.

Según su testimonio, varios vehículos se negaron a trasladar a la víctima en los primeros momentos después del accidente. También señaló que la mujer que presuntamente provocó la caída se habría retirado del lugar.

La familia expresó preocupación por las posibles consecuencias de las lesiones, debido a que la joven presenta fracturas en ambas piernas y dificultades para sentir sus extremidades inferiores.

Informe médico

Desde el Hospital del Norte informaron que la paciente fue atendida por un caso de atropello a un peatón, antecedido por una agresión física.

“El caso corresponde a un atropello a peatón previo a una agresión física de una paciente femenina, en coordinación con los familiares y el Servicio Departamental de Salud (Sedes)”, señala el reporte médico.

Los profesionales aguardan estudios complementarios para determinar con precisión la gravedad de las lesiones y definir el tratamiento correspondiente.

De acuerdo con la información médica, la joven relató que antes del hecho se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y que posteriormente fue agredida y atropellada.

Conductor se presentó ante Tránsito

El conductor del camión, quien inicialmente se retiró del lugar del accidente, se presentó durante la madrugada de este miércoles en dependencias de la Dirección de Tránsito de Cochabamba para brindar su declaración.

El hombre acudió acompañado de su abogado y quedó a disposición de las autoridades mientras se desarrolla la investigación.

La directora departamental de Tránsito, Aleida Vargas, informó que el conductor se encuentra en calidad de arrestado y se presentó de forma voluntaria.

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