Despliegan contingente policial en San Ignacio de Velasco tras el doble asesinato

Tras reportarse el violento doble crimen en San Ignacio de Velasco, un contingente de 41 efectivos policiales partió desde la capital cruceña hacia ese municipio.

El coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, detalló las operaciones en curso: "Este Comando Departamental ya ha tomado acciones de manera inmediata, ya tenemos personal del DACI realizando los actos investigativos, coadyuvando en la labor que está realizando nuestro personal en San Ignacio de Velasco".

El jefe policial precisó que las patrullas partieron a primera hora de la mañana a bordo de ocho camionetas equipadas para tareas de alta complejidad.

Con el arribo de estas unidades especializadas, la presencia policial en la zona se incrementará de manera drástica para ejecutar labores tanto de control como de inteligencia en el área urbana y rural. "Se ha constituido personal de Diprove, Interpol y grupos tácticos, en total tendremos más de 75 servidores públicos policiales que van a realizar un trabajo preventivo e investigativo en este municipio", puntualizó la máxima autoridad del orden en Santa Cruz.

Amenaza extranjera en días festivos

En este contexto, agregó que la urgencia del masivo despliegue responde también a informes de inteligencia que advierten sobre un inminente riesgo de violencia en los próximos días dentro de la región fronteriza. El comando policial reveló que han recibido alertas referidas a que estarían llegando súbditos extranjeros a la zona con la aparente intención de atentar contra la vida de otros ciudadanos.

La llegada de los refuerzos coincide con el inicio de una serie de actividades festivas locales muy concurridas, incluyendo la tradicional corrida de toros que se desarrollará durante las próximas dos semanas.

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