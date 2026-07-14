Mujer que sustrajo a bebé en El Alto declara bajo reserva

La investigación por la presunta sustracción de una bebé de seis meses en la ciudad de El Alto continúa bajo reserva, mientras la mujer involucrada presta declaración ante las autoridades correspondientes.

Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia informaron que el caso es tratado con absoluta confidencialidad, debido a que involucra a una menor de edad y podría estar relacionado con un hecho de trata.

“Es un caso de trata, por tanto merece la absoluta reserva, no solamente por los operadores de justicia, la Fiscalía, los juzgados, también por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, señalaron.

Esperan llegada de familiares desde Oruro

Las autoridades también aguardan la llegada de los padres de la adolescente de 16 años, madre de la bebé, quienes se trasladan desde el departamento de Oruro.

Según la Defensoría, la presencia de los familiares es necesaria porque la progenitora también se encuentra en situación de vulnerabilidad por su edad.

“Son los responsables, por la edad y por la vulnerabilidad tanto del bebé como de la señora progenitora adolescente”, indicaron.

Buscan datos sociales de la adolescente

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SLIM recibirán información social sobre la adolescente para conocer su entorno familiar y las condiciones en las que se encontraba junto a su hija.

Las autoridades explicaron que no solo se investiga la sustracción de la bebé, sino también la situación social de la madre adolescente, con el objetivo de brindarle apoyo.

“El afán de la Defensoría del municipio es coadyuvar también de manera social con la adolescente”, señalaron.

No descartan otras hipótesis

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades no descartan otras hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo la presunta sustracción de la bebé.

El caso continúa en manos del Ministerio Público, la Policía y las instancias de protección de la niñez, que deberán establecer responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas.

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