Capturan a principal acusado del crimen de una mujer embarazada en Sorata

La Policía Boliviana capturó a Joel S.C.D, de 24 años, principal acusado del feminicidio de su expareja, Maribel, de 37 años, quien además se encontraba embarazada al momento del crimen. El hombre fue aprehendido en una mina del municipio de Sorata y permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), a la espera de su audiencia cautelar.

El director de la Felcv, Miguel Zambrana, informó que el acusado fue plenamente identificado y arrestado tras un operativo de inteligencia.

“Ha sido plenamente identificado, ha sido aprehendido, se le ha leído sus derechos y se ha podido recolectar indicios y evidencias que van a permitir que el juez tome decisiones sobre su situación legal”, señaló.

Las investigaciones establecen que el ahora aprehendido permaneció prófugo durante al menos cuatro meses y fue buscado en distintas regiones, incluso en dos operativos realizados en los Yungas.

Tenía varias identidades para esconderse de la Policía

Durante su captura se le encontraron varias identificaciones y diferentes chips telefónicos que presuntamente utilizaba para ocultar su paradero.

“Se ha realizado un patrullaje cibernético por el Departamento de Inteligencia Criminal, lo que permitió establecer el perfil del ciudadano”, explicó la autoridad.

El feminicidio ocurrió en marzo de este año en la zona de Rosasani, donde, según la investigación, la víctima fue atacada con un arma blanca alrededor de las 05:00 de la mañana.

“Utilizó un arma blanca y produjo una herida mortal en el área de la arteria carótida”, indicó la Policía. La familia de Maribel espera que el proceso judicial concluya con una sentencia por el delito de feminicidio.

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