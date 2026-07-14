¿Qué harán con la sede de Unasur? Proponen convertirla en un centro tecnológico de Cochabamba

Una propuesta para transformar la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en el municipio de San Benito, Cochabamba, plantea convertir la infraestructura en un centro de ciencia, tecnología e incubación de startups.

La iniciativa fue anunciada por la asambleísta departamental Paola Zapata, tras la inspección realizada por autoridades nacionales y departamentales al complejo, donde se evidenció el deterioro de los ambientes y la falta de uso de una obra que demandó una inversión superior a los Bs 500 millones.

Zapata explicó que el objetivo es darle una nueva utilidad al complejo y evitar que continúe generando gastos al Estado y señaló que trabaja en un proyecto para convertir el predio en un espacio destinado a la investigación, innovación tecnológica y apoyo a emprendimientos.

“Cochabamba se constituye como la capital tecnológica de Bolivia y por qué no poder exportar tecnología a Latinoamérica y al mundo”, agregó.

La asambleísta destacó que la infraestructura cuenta con amplios ambientes, entre ellos un centro de convenciones, bloques para plenarias y un hemiciclo principal, que podrían ser aprovechados para impulsar proyectos científicos y tecnológicos.

Sin embargo, aclaró que antes de definir su nuevo uso se debe realizar una evaluación técnica para determinar si los ambientes requieren nuevas inversiones y garantizar que el proyecto sea autosustentable.

Denuncian deterioro y falta de funcionamiento

Durante la inspección, las autoridades señalaron que la infraestructura permanece abandonada desde hace varios años y presenta daños en diferentes áreas.

Zapata indicó que existen dudas sobre el monto real invertido, debido a que algunas estimaciones mencionan cifras de entre Bs 500 y Bs 700 millones, por lo que pidió esclarecer el costo total de la obra y las condiciones en las que fue ejecutada.

También cuestionó que, pese a una refacción realizada en 2023 con una inversión superior a los Bs 2 millones, los problemas estructurales continúen.

Anuncian auditorías para determinar responsabilidadesEntre tanto, la diputada Claudia Flores afirmó que se deben establecer responsabilidades por la construcción y mantenimiento del complejo, además de realizar auditorías técnicas que permitan conocer el estado real de la infraestructura.

Sostuvo que los recursos destinados a esta obra pudieron ser utilizados en proyectos prioritarios para Cochabamba, como hospitales, carreteras u otro tipo de infraestructura necesaria para la población.

“Debe haber responsables. Si las responsabilidades alcanzan a las máximas autoridades de las gestiones en las que se construyó o refaccionó la obra, deberán responder ante la justicia”, afirmó.

Buscan recuperar una infraestructura abandonada

Las autoridades indicaron que el objetivo ahora es encontrar una alternativa que permita recuperar el complejo y darle un uso beneficioso para la región.

La propuesta de convertir la sede de Unasur en un polo de ciencia y tecnología será socializada con diferentes instituciones antes de definir su viabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play