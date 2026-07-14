Conozca qué calles se cerrarán por las actividades del mes de La Paz

La Alcaldía de La Paz anunció el cierre temporal de varias calles y avenidas del centro paceño debido a las actividades programadas por el mes de La Paz, entre ellas el tradicional desfile de carros alegóricos que se realizará este martes 14 de julio.

Recorrido completo de desfiles en el centro paceño

De acuerdo con la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana, el cierre del eje troncal comenzará a las 15:00 y se extenderá hasta las 22:00, mientras que el inicio del desfile está previsto para las 18:00.

El recorrido comprenderá el carril de subida de la avenida Montes, avenida Mariscal Santa Cruz, avenida 16 de Julio y concluirá en la plaza del Estudiante, donde se realizará la desconcentración de las delegaciones.

Ante estas restricciones, la Alcaldía habilitó rutas alternas para los conductores. Desde Miraflores hacia el centro se recomienda utilizar la avenida Simón Bolívar, calle Bueno y el túnel de San Francisco. Quienes circulen desde la avenida Arce podrán desviarse por las calles Guachalla, Federico Zuazo y Bueno.

Vías alternas para trasladarse hasta la ciudad de El Alto

Asimismo, para dirigirse desde el centro hacia El Alto por la Autopista se podrá transitar por la calle Bueno, Yungas, avenida Sucre y el distribuidor de la Autopista. También se establecieron desvíos desde la avenida Montes hacia el sector del Gran Poder, Sopocachi y la zona Sur.

La Guardia Municipal será desplegada en distintos puntos del recorrido para orientar a conductores y peatones durante el desarrollo de la actividad.

Las autoridades municipales recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternativas como la avenida del Poeta y el circuito de los Puentes Trillizos para reducir los tiempos de viaje mientras se desarrollan las actividades conmemorativas por el mes de La Paz.

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