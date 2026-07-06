Elegirán a la Cholita Paceña 2026 este 8 de julio en La Paz

El certamen se realizará en el marco de las fiestas julias y busca revalorizar la identidad, cultura y tradición de la mujer de pollera paceña.

En el marco de las actividades por el mes aniversario del departamento de La Paz, este 8 de julio se realizará la elección de la nueva Chola Paceña y Cholita Chuquiago Marka 2026, un evento que destaca la fuerza, elegancia e identidad de la mujer paceña.

La actividad forma parte de la agenda de celebración de las fiestas julias y se desarrollará en el Teatro Libre Libres, donde también se llevará adelante la denominada Noche de la Chola Paceña.

Revalorización de la mujer de pollera

Las candidatas resaltaron que este certamen no solo busca elegir a una representante, sino también promover el valor cultural, histórico y social de la mujer de pollera en La Paz.

Según señalaron, la chola paceña representa a una mujer trabajadora, fuerte y capaz de sobrellevar diferentes desafíos, además de ser símbolo de tradición y orgullo para la ciudad.

“Es una mujer fuerte, una mujer que trabaja, una mujer que sabe sobrellevar las cosas”, expresó una de las participantes.

Identidad, belleza y tradición

Durante la actividad, las representantes destacarán elementos característicos de la vestimenta tradicional, así como la historia y el legado de la chola paceña, considerada uno de los símbolos más representativos de la ciudad de La Paz.

Las candidatas también remarcaron la importancia de valorar la belleza, fuerza y elegancia de la mujer de pollera, como parte esencial de la identidad paceña.

“Que podamos valorar mucho más a la mujer de pollera, valorar su fuerza, su belleza, su elegancia”, señaló otra de las candidatas.

Símbolo paceño

La chola paceña, con su vestimenta tradicional, historia y presencia en distintos espacios sociales, culturales y económicos, continúa siendo una figura emblemática de La Paz.

El certamen busca fortalecer ese reconocimiento y rendir homenaje a las mujeres que mantienen viva esta tradición en el marco de las celebraciones por el aniversario paceño.

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