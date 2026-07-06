Camioneros llevan más de cinco días varados por cierre nocturno en Colchane

Entre 400 y 500 transportistas bolivianos permanecen afectados en el paso fronterizo de Colchane, donde la reducción del horario de atención genera largas filas, pérdidas económicas y sobrecostos para el transporte pesado.

Cientos de camioneros bolivianos permanecen varados desde hace más de cinco días en el paso fronterizo de Colchane, en la frontera con Chile, debido al cierre nocturno y la reducción del horario de atención en ese punto. Según denunció el sector del transporte pesado, entre 400 y 500 conductores están afectados por las demoras, que provocaron un cuello de botella y largas filas de camiones.

Filas crecen en la frontera

Desde Cadetran señalaron que la reducción del horario de atención hizo que el cruce fronterizo sea mucho más lento. La situación afecta principalmente a los transportistas que trasladan carga internacional y que deben esperar varios días para continuar su ruta.

El sector indicó que las filas continúan creciendo y que la demora no solo perjudica a los conductores, sino también a las operaciones de importación y exportación vinculadas al transporte pesado.

Pérdidas económicas para los transportistas

De acuerdo con representantes del sector, un transportista que debe esperar entre cuatro y cinco días puede registrar una pérdida aproximada de 700 dólares, tomando como referencia un lucro cesante de Bs 1.000 por día.

“Un transportista que tenga que esperar cuatro a cinco días, ahí no más hay un perjuicio de 700 dólares por transportista en la demora”, señaló un representante del transporte pesado.

A este perjuicio se suman otros costos por la carga que permanece en los camiones. Según la denuncia, un contenedor sobre una unidad puede generar entre 800 y 1.200 dólares adicionales por concepto de sobreestadía.

Sobrecostos podrían afectar al mercado boliviano

Cadetran advirtió que los pagos por sobreestadía deben realizarse en Chile, lo que implica una salida adicional de recursos desde Bolivia. Además, el sector denunció que también se están acumulando cobros por contenedores vacíos que deben ser devueltos al puerto y por otros que esperan ser recogidos desde abril, mayo y junio.

“Son sobrecostos que lamentablemente en un momento dado se van a repercutir en el costo final de los productos que llegan al mercado boliviano”, alertó el representante del sector.

Defensoría anuncia gestiones

La Defensoría del Pueblo informó que la situación de los transportistas en el tránsito fronterizo será parte de una acción institucional. La entidad anunció una representación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Asuntos Consulares.

Además, indicó que mantiene contacto con su par en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para conocer los motivos de las restricciones y promover gestiones ante las autoridades chilenas.

Piden intervención de Cancillería

Desde la Defensoría señalaron que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores extremar esfuerzos para atender esta situación. También se planteó que el Consulado boliviano en el norte de Chile realice las acciones necesarias para facilitar el tránsito de los transportistas.

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