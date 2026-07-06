“La ley tiene que ser para todos”: transporte pesado pide aprehensión de Argollo y Morales

El sector del transporte pesado, a través de su dirigente Juan Yujra, celebró la aprehensión de Vicente Salazar y pidió que el Ministerio Público amplíe las acciones contra otros actores a quienes responsabilizan por los perjuicios ocasionados durante los bloqueos.

Yujra afirmó que la justicia debe actuar sin distinción y sostuvo que, si existen responsabilidades, las investigaciones también deben alcanzar al expresidente Evo Morales y al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo.

“Deben ser detenidas todas estas personas, porque la ley tiene que ser para todos. Tenemos Constitución, tenemos ley, aquí no se necesita consultarle al presidente”, declaró el representante del transporte pesado.

Reportes difundidos sobre el pronunciamiento de Yujra coinciden en que el dirigente respaldó la aprehensión de Salazar y pidió que se avance contra otros dirigentes por los bloqueos.

Piden anotación preventiva de bienes

El dirigente no solo solicitó nuevas aprehensiones, sino también medidas patrimoniales contra los investigados.

Según Yujra, quienes resulten responsables deberían responder por los daños económicos, las muertes y las afectaciones sufridas durante los días de bloqueo.

“Si bien es cierto, ya se ha detenido a uno, pero tiene que detenerse al señor Evo Morales, tiene que detenerse al señor de la COB, al señor Argollo. Y no solamente con cárcel, deben ser preventivamente también anotados sus bienes”, manifestó.

El representante del sector sostuvo que muchas familias del transporte pesado fueron afectadas directamente por los conflictos sociales, especialmente conductores que permanecieron varados en carreteras durante varios días.

Transportistas afectados por los bloqueos

Yujra señaló que varios transportistas resultaron perjudicados física, económica y emocionalmente durante los puntos de bloqueo.

Aseguró que algunos choferes tuvieron que acudir al médico, otros fueron internados y varios aún se encuentran en proceso de recuperación tras haber permanecido detenidos en carretera, expuestos al frío y sin poder trabajar con normalidad.

“Tienen que pagar de las muertes, tienen que pagar de los perjuicios de tanta gente que ha sufrido en pleno frío ahí en los puntos de bloqueo”, expresó.

El dirigente remarcó que el transporte pesado confía en que el Ministerio Público y la justicia actuarán conforme a la ley.

“La justicia tiene que cumplir la ley”

Yujra insistió en que no corresponde pedir una decisión política al presidente, sino exigir que las instituciones competentes cumplan con su labor.

“Creemos en la justicia. No tenemos por qué decirle al presidente. La justicia tiene que cumplir la ley así como manda la Constitución, y si hay que meter presos, ellos tienen que estar presos”, sostuvo.

El pedido del transporte pesado se da en medio de las investigaciones por los bloqueos que afectaron al país y generaron pérdidas económicas, interrupción del tránsito, perjuicios al abastecimiento y daños directos a distintos sectores productivos.

Mientras el Ministerio Público avanza con los procesos, el sector transportista exige que las investigaciones no se detengan en una sola aprehensión y que se identifique a todos los presuntos responsables de las medidas de presión.

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