Disminuyen las filas por gasolina en Cochabamba, pero persisten las largas esperas para cargar diésel

Las filas para abastecerse de gasolina comenzaron a reducirse en varias estaciones de servicio de Cochabamba; sin embargo, las largas colas por diésel continúan y obligan a transportistas a esperar durante varios días para poder cargar combustible.

En la avenida Ingavi de la ciudad, decenas de conductores de camiones y flotas permanecen en fila para abastecerse de diésel. Algunos transportistas aseguraron que iniciaron la espera el pasado viernes y recién este lunes podrán cargar.

“Dormimos dos días para comprar diésel, de departamento en departamento; es mucho sacrificio estar así”, manifestó uno de los choferes.

La situación se repite en otras vías como las avenidas Blanco Galindo y Villazón, donde los conductores pasan las noches dentro de sus vehículos mientras aguardan su turno.

Mejora el abastecimiento de gasolina

En contraste, conductores que buscaban gasolina señalaron que los tiempos de espera disminuyeron considerablemente. En algunas estaciones, el abastecimiento demora alrededor de una hora.

“Ha mejorado la situación; uno espera una hora. Las filas han mejorado, uno espera menos”, indicó un conductor, quien añadió que aprovecha para llenar el tanque mientras el suministro se normaliza.

Filas afectan la circulación

Pese a la reducción en las filas por gasolina, las extensas colas de vehículos continúan complicando el tránsito en la ciudad. En la avenida Simón López, las filas para cargar gasolina y diésel ocupan gran parte de la vía, reduciendo la circulación a un solo carril y generando congestionamiento vehicular y molestias para conductores y vecinos.

Mientras el abastecimiento de gasolina muestra señales de mejora, la escasez de diésel se mantiene por tercera semana consecutiva, afectando principalmente al transporte pesado y de pasajeros.

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