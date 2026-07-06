Prepárese para otra baja de temperaturas: tras el 'surazo', se avecina otro frente frío en Santa Cruz

Las bajas temperaturas continuarán marcando el invierno en Santa Cruz. Aunque desde mitad de semana se espera un ascenso gradual del termómetro debido al ingreso de vientos del norte, un nuevo frente frío volverá a afectar al departamento durante el fin de semana.

Clima en provincias

De acuerdo con el reporte agrometeorológico del especialista Luis Alberto Alpire, el primer frente frío ya se siente en la capital cruceña desde este lunes y alcanzará su mayor intensidad durante la madrugada del martes, cuando la temperatura mínima llegará a los 11 grados en la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado. En los Valles cruceños el termómetro descenderá hasta los 4 grados y en la Cordillera se prevén mínimas de 8 grados.

Repunte del norte y ascenso de temperaturas

A partir del miércoles ingresarán corrientes cálidas del norte, provocando un aumento de las temperaturas. Entre el jueves y viernes se registrarán máximas de hasta 29 grados en la capital cruceña, acompañadas por ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora.

Ingreso del segundo surcito

Sin embargo, el alivio será temporal. Entre la noche del sábado 11 y la madrugada del domingo 12 de julio ingresará un segundo frente frío, de menor intensidad, que volverá a hacer descender las temperaturas y traerá lluvias débiles en varias regiones del departamento, entre ellas Andrés Ibáñez, Norte Integrado, Valles Cruceños y parte de la Chiquitania.

El informe también prevé precipitaciones aisladas durante el fin de semana en distintas provincias, mientras que el cielo permanecerá entre nublado y parcialmente cubierto durante gran parte de la semana.

Ante estos cambios bruscos de temperatura, se recomienda no guardar todavía los abrigos ni las frazadas, ya que el invierno continuará mostrando importantes variaciones térmicas en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play