Bajas temperaturas reducen la circulación de micros en Santa Cruz

Las bajas temperaturas registradas en la capital cruceña están afectando el servicio de transporte público, especialmente en horas de la tarde y noche, donde se reporta menor circulación de micros.

En la zona del primer anillo, avenida Grigotá, varios usuarios indicaron que deben esperar más de una hora para poder abordar un micro y llegar a sus domicilios tras la jornada laboral.

“Estoy esperando hace más de una hora la línea 20, no pasa todavía”, señaló un pasajero, quien aseguró que normalmente realiza dos transbordos para llegar a su destino.

Otros ciudadanos coinciden en que hay poca disponibilidad de vehículos y atribuyen la situación al frío y las bajas temperaturas.

“Hay pocos micros, por el frío están pasando muy poco”, manifestó otro usuario.

Los ciudadanos esperan que el servicio se normalice en los próximos días con la mejora del clima.

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