Santa Cruz aplica horario de invierno desde este martes por bajas temperaturas

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó la aplicación oficial del horario de invierno en la capital cruceña desde este martes, como medida para proteger la salud de los estudiantes ante el descenso de las temperaturas.

El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, explicó que algunos distritos educativos ya habían adoptado la medida debido a la autonomía administrativa que poseen, pero ahora la disposición entra en vigencia de manera oficial en la ciudad capital.

La autoridad señaló que el horario de invierno consiste en una tolerancia de media hora tanto en el ingreso como en la salida de los estudiantes, con el objetivo de evitar su exposición a las horas de mayor frío y garantizar la continuidad de las clases presenciales.

“Las bajas temperaturas van a persistir durante esta semana y la siguiente, por eso aplicamos oficialmente el horario de invierno”, indicó Alcócer.

Asimismo, recomendó a los padres de familia reforzar el cuidado de los estudiantes con ropa abrigada, una adecuada alimentación y atención médica oportuna en caso de presentar síntomas de resfrío u otras enfermedades respiratorias.

La Dirección Departamental de Educación informó que la medida se mantendrá mientras continúen las bajas temperaturas. Alcócer explicó que no existe una fecha definida para su conclusión, ya que las condiciones climáticas serán evaluadas de forma permanente antes de determinar el retorno al horario habitual.

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