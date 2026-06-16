¡Atención, beneficiarios! El cobro del Bono PEPE vence este 19 de junio

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ingresó en su etapa final de pagos y las autoridades recordaron que el plazo para cobrar los saldos acumulados vence de manera impostergable el próximo 19 de junio.

De acuerdo con información oficial, el programa alcanzó un avance del 91% en la entrega de los beneficios, mientras que un 9% de los beneficiarios aún no realizó el cobro correspondiente.

¿Cuánto dinero se puede cobrar?

Las personas que todavía no accedieron al beneficio podrán retirar un monto acumulado de hasta Bs 450 en un solo pago, siempre que completen el trámite antes de la fecha límite.

El programa está dirigido a beneficiarios de distintos planes de asistencia social, entre ellos la Renta Dignidad para no rentistas, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, el Bono para Personas con Discapacidad Grave o Muy Grave y el Bono de Indigencia o Ceguera, entre otros.

¿Cómo verificar si tiene pagos pendientes?

Las autoridades informaron que los beneficiarios pueden consultar si tienen montos pendientes a través de los siguientes canales:

Línea gratuita: 800 10 10 70

WhatsApp: 77199342

Código QR de la campaña oficial

Portal web www.gestora.bo, ingresando el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento

¿Qué documentos se necesitan para cobrar?

Para realizar el cobro, los beneficiarios solo deben presentar su cédula de identidad original y vigente en cualquiera de las entidades financieras habilitadas a nivel nacional.

Las autoridades recomendaron no esperar hasta el último momento para evitar contratiempos que puedan impedir el acceso al beneficio antes del cierre definitivo del programa.

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