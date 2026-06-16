Abogado cuestiona la capacidad institucional frente al crimen organizado

Santa Cruz vive una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, marcada por ejecuciones a plena luz del día. Así lo advirtió el abogado penalista Cristian Sánchez, quien analizó los recientes casos de sicariato registrados en el departamento.

Según el jurista, las organizaciones criminales actúan cada vez con mayor agresividad porque consideran que las instituciones del Estado no tienen la capacidad suficiente para investigar, identificar y sancionar a los responsables.

Sánchez explicó que la violencia extrema utilizada en estos ataques busca enviar mensajes tanto a otras organizaciones criminales como a las fuerzas del orden y a la población.

“Mostrar mucha violencia implica demostrar poder territorial, capacidad de fuego y capacidad de dar muerte”, afirmó.

El abogado señaló que la ejecución de un ciudadano brasileño en Santa Cruz, ocurrida en la zona de Equipetrol y en presencia de varias personas, refleja el nivel de confianza con el que operan estas estructuras delictivas.

Asimismo, indicó que los sicariatos suelen estar relacionados con disputas internas, negocios ilícitos fallidos o ajustes de cuentas dentro de organizaciones criminales.

Crimen en Yapacaní

Respecto al caso ocurrido en Yapacaní, donde la víctima fue secuestrada antes de ser asesinada, Sánchez señaló que se trata de un hecho aún más grave. Además, sostuvo que en algunas regiones operan grupos armados al servicio del crimen organizado, dedicados al sicariato, cobro de deudas ilegales y protección de actividades ilícitas.

“Es gente que tiene como principal actividad brindar seguridad al crimen organizado y cumplir órdenes para amenazar, coaccionar o matar”, afirmó.

Según sus estimaciones, en los últimos cinco años se habrían contabilizado cerca de un centenar de casos con características similares: planificación previa, uso de armas de fuego, víctimas vinculadas a actividades delictivas y escasos avances en las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play